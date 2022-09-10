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وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي

بعد تغلبه على الشباب

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وبالتوفيق للجميع في المنافسات القادمة".


وكان "الفيصل" قد توج الهلال مساء أمس بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على نظيره الشباب 2-1.

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي
سبق

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وبالتوفيق للجميع في المنافسات القادمة".


وكان "الفيصل" قد توج الهلال مساء أمس بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على نظيره الشباب 2-1.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:14 PM

وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي

بعد تغلبه على الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وبالتوفيق للجميع في المنافسات القادمة".


وكان "الفيصل" قد توج الهلال مساء أمس بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على نظيره الشباب 2-1.

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