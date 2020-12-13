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"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 3369 إصابة جديدة و72 وفاة و1792 حالة شفاء

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 438425 حالة، منها 46629 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1792 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 383000 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8796 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. 3369 إصابة جديدة و72 وفاة و1792 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 438425 حالة، منها 46629 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1792 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 383000 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8796 حالة وفاة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
04:42 PM

كورونا في باكستان.. 3369 إصابة جديدة و72 وفاة و1792 حالة شفاء

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 438425 حالة، منها 46629 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1792 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 383000 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8796 حالة وفاة.

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