سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد الوفيات 632,786.
الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و1,222 وفاة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد الوفيات 632,786.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و1,222 وفاة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد الوفيات 632,786.