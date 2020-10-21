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حصيلة إصابات "كورونا" في فرنسا تقترب من المليون

26676 إصابة جديدة آخر 24 ساعة

أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بالمرض يرتفع إلى 34048، والإصابات إلى 957421.

وتبين الأرقام المسجلة اليوم ارتفاعًا حادًا في الإصابات، مقارنة مع أمس الذي سجلت فيه 20468 إصابة، وفقًا لـ "رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة إصابات "كورونا" في فرنسا تقترب من المليون
سبق

أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بالمرض يرتفع إلى 34048، والإصابات إلى 957421.

وتبين الأرقام المسجلة اليوم ارتفاعًا حادًا في الإصابات، مقارنة مع أمس الذي سجلت فيه 20468 إصابة، وفقًا لـ "رويترز".

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:57 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في فرنسا تقترب من المليون

26676 إصابة جديدة آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بالمرض يرتفع إلى 34048، والإصابات إلى 957421.

وتبين الأرقام المسجلة اليوم ارتفاعًا حادًا في الإصابات، مقارنة مع أمس الذي سجلت فيه 20468 إصابة، وفقًا لـ "رويترز".

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