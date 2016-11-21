زيارة عالم .. الأمين العام لـ"كبار العلماء" يلقي عددًا من المحاضرات بعسير

ضمن خطة علمية تستهدف التواصل العلمي بين العلماء وأفراد المجتمع

نظّمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع جامعة الملك خالد زيارة علمية لأمينها الدكتور فهد بن سعد الماجد لمنطقة عسير استمرت ثلاثة أيام .



واشتملت زيارة الدكتور الماجد على عدد من اللقاءات والمحاضرات؛ حيث زار جامعة الملك خالد التي عقد فيها لقاءً مفتوحاً بأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الشريعة وأصول الدين في الجامعة، ثم ألقى محاضرة تفاعلية مع طلاب المنح بالجامعة، حيث قدم نبذة عن بعض الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة للعالم الإسلامي وما تقوم به من خدمة للحرمين الشريفين، ثم استعرض أدب الرحلة في طلب العلم ومتطلباتها ومسؤولياتها.



بعد ذلك زار قيادة حرس الحدود والتقى منسوبيها وألقى كلمة تناولت الأدوار والمسؤوليات التي ينهضون بها، والمكانة الدينية والوطنية التي يحظون بها في دفاعهم عن وطنهم ومقدسات المسلمين، ثم ألقى في اليوم التالي من الزيارة محاضرة عامة في جامع علي الشبلان، ثم زار قيادة المنطقة الجنوبية، حيث تضمنت زيارة المصابين من الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ثم ألقى محاضرة عامة لمنسوبي معهد سلاح المشاة، واختتم زيارته لمنطقة عسير بإلقاء خطبة الجمعة بجامع الملك فيصل في أبها.



وأوضح مستشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء للاتصال المجتمعي الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، أن الزيارة تأتي ضمن برنامج (زيارة عالم) الذي يتضمن زيارات مجدولة ولقاءات مفتوحة لأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام، وذلك عبر خطة علمية تستهدف التواصل العلمي بين العلماء وأفراد المجتمع، ضمن سلسلة البرامج والزيارات المتخصصة التي تنفذها الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عملاً بالتوجيه السامي بشأن تعزيز مرجعية العلماء لدى الشباب كونهم المصدر الموثوق لتلقي الرأي الشرعي في النوازل والفتن، وموقف الإسلام من دعاوى الأفكار المتطرفة والجماعات المنحرفة، بما يعزز لديهم الوسطية في الفكر والسلوك.