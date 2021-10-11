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مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

كان يستقلها عدد كبير من الركاب لم يعرف حتى الآن عددهم

شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية، الأحد، سقوط حافلة صغيرة "ميكروباص" في النيل من أعلى كوبري الساحل مما نتج عنه تحطم الحافلة بالكامل وبداخلها الركاب.

وتفصيلاً، قال مصدر أمني إنَّ قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالجيزة، تشارك في عملية البحث عن ناجين، كاشفًا عن أنَّ الحافلة الصغيرة كان يستقلها عدد كبير من الركاب لم يعرف حتى الآن عددهم.
وأضاف المصدر "أنَّ "ميكروباص كان في اتجاه روض الفرج واصطدم بالسور الحديدي للكوبري مما أدى لسقوطه بالنيل"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

وكشفت المعاينة الأوَّليّة عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

واصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة
سبق

شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية، الأحد، سقوط حافلة صغيرة "ميكروباص" في النيل من أعلى كوبري الساحل مما نتج عنه تحطم الحافلة بالكامل وبداخلها الركاب.

وتفصيلاً، قال مصدر أمني إنَّ قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالجيزة، تشارك في عملية البحث عن ناجين، كاشفًا عن أنَّ الحافلة الصغيرة كان يستقلها عدد كبير من الركاب لم يعرف حتى الآن عددهم.
وأضاف المصدر "أنَّ "ميكروباص كان في اتجاه روض الفرج واصطدم بالسور الحديدي للكوبري مما أدى لسقوطه بالنيل"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

وكشفت المعاينة الأوَّليّة عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

واصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
01:37 AM

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

كان يستقلها عدد كبير من الركاب لم يعرف حتى الآن عددهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية، الأحد، سقوط حافلة صغيرة "ميكروباص" في النيل من أعلى كوبري الساحل مما نتج عنه تحطم الحافلة بالكامل وبداخلها الركاب.

وتفصيلاً، قال مصدر أمني إنَّ قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالجيزة، تشارك في عملية البحث عن ناجين، كاشفًا عن أنَّ الحافلة الصغيرة كان يستقلها عدد كبير من الركاب لم يعرف حتى الآن عددهم.
وأضاف المصدر "أنَّ "ميكروباص كان في اتجاه روض الفرج واصطدم بالسور الحديدي للكوبري مما أدى لسقوطه بالنيل"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

وكشفت المعاينة الأوَّليّة عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

واصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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