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"كمارا" حضر بـ"سوبر هاتريك".. الاتحاد يكسب ودية غريستهوفر

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نظيره غريستهوفر 9-0 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن تحضيرات الاتحاد في معسكره المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2021 . وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد التسعة كل من:
هارون كمارا (4 أهداف).
عبدالعزيز البيشي (هدفين).
محمد صوعان.
أحمد باحسين.
عبدالرحمن اليامي.
ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع فريق غراتزر آي كاي في مباراة ودية أخرى.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كمارا" حضر بـ"سوبر هاتريك".. الاتحاد يكسب ودية غريستهوفر
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نظيره غريستهوفر 9-0 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن تحضيرات الاتحاد في معسكره المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2021 . وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد التسعة كل من:
هارون كمارا (4 أهداف).
عبدالعزيز البيشي (هدفين).
محمد صوعان.
أحمد باحسين.
عبدالرحمن اليامي.
ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع فريق غراتزر آي كاي في مباراة ودية أخرى.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
06:21 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:39 AM

"كمارا" حضر بـ"سوبر هاتريك".. الاتحاد يكسب ودية غريستهوفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
2,582

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نظيره غريستهوفر 9-0 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن تحضيرات الاتحاد في معسكره المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2021 . وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد التسعة كل من:
هارون كمارا (4 أهداف).
عبدالعزيز البيشي (هدفين).
محمد صوعان.
أحمد باحسين.
عبدالرحمن اليامي.
ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع فريق غراتزر آي كاي في مباراة ودية أخرى.

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