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#هاغيبس المرعب يتجه صوب اليابان والسفارة السعودية تواصل تحذيراتها

شركات الاتصالات في #اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية

قالت السفارة السعودية في اليابان، اليوم: إنها تواصل متابعة آثار إعصار #هاغيبس وتهيب بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما تنصح بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء -لا سمح الله-.

وتابعت السفارة عبر صفحتها على تويتر تقول: كما توضح السفارة أنه في حال انقطاع شبكات الاتصال، فإن جميع شركات الاتصالات في #اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية تحت اسم (00000JAPAN).

وتجدون في الرابط المرفق فيديو تعريفيًّا عن الخدمة: https://www.youtube.com/watch?v=tvhtSzaci4o .

واقترب الإعصار القوي "هاغيبس" من اليابان اليوم السبت؛ حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.

ومن المتوقع أن يصل "هاغيبس" إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح "عاتية" وهطول أمطار قياسية.

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان؛ حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .

يذكر أن إعصار HAGIBIS يعد أقوى الأعاصير المتواجدة حالياً على وجه الأرض، ويُصنف إعصار من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.

#هاغيبس اليابان السفارة السعودية في اليابان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#هاغيبس المرعب يتجه صوب اليابان والسفارة السعودية تواصل تحذيراتها
سبق

قالت السفارة السعودية في اليابان، اليوم: إنها تواصل متابعة آثار إعصار #هاغيبس وتهيب بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما تنصح بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء -لا سمح الله-.

وتابعت السفارة عبر صفحتها على تويتر تقول: كما توضح السفارة أنه في حال انقطاع شبكات الاتصال، فإن جميع شركات الاتصالات في #اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية تحت اسم (00000JAPAN).

وتجدون في الرابط المرفق فيديو تعريفيًّا عن الخدمة: https://www.youtube.com/watch?v=tvhtSzaci4o .

واقترب الإعصار القوي "هاغيبس" من اليابان اليوم السبت؛ حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.

ومن المتوقع أن يصل "هاغيبس" إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح "عاتية" وهطول أمطار قياسية.

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان؛ حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .

يذكر أن إعصار HAGIBIS يعد أقوى الأعاصير المتواجدة حالياً على وجه الأرض، ويُصنف إعصار من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
10:35 AM

#هاغيبس المرعب يتجه صوب اليابان والسفارة السعودية تواصل تحذيراتها

شركات الاتصالات في #اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السفارة السعودية في اليابان، اليوم: إنها تواصل متابعة آثار إعصار #هاغيبس وتهيب بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما تنصح بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء -لا سمح الله-.

وتابعت السفارة عبر صفحتها على تويتر تقول: كما توضح السفارة أنه في حال انقطاع شبكات الاتصال، فإن جميع شركات الاتصالات في #اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية تحت اسم (00000JAPAN).

وتجدون في الرابط المرفق فيديو تعريفيًّا عن الخدمة: https://www.youtube.com/watch?v=tvhtSzaci4o .

واقترب الإعصار القوي "هاغيبس" من اليابان اليوم السبت؛ حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.

ومن المتوقع أن يصل "هاغيبس" إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح "عاتية" وهطول أمطار قياسية.

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان؛ حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .

يذكر أن إعصار HAGIBIS يعد أقوى الأعاصير المتواجدة حالياً على وجه الأرض، ويُصنف إعصار من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.

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