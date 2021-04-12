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أمانة جدة تنفذ 4319 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

رصدت خلالها 180 مخالفة.. وأسفرت عن إغلاق 93 منشأة

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس من جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 93 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4319 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة, رصدت خلالها 178 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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أمانة جدة تنفذ 4319 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية
سبق

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس من جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 93 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4319 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة, رصدت خلالها 178 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:30 PM

أمانة جدة تنفذ 4319 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

رصدت خلالها 180 مخالفة.. وأسفرت عن إغلاق 93 منشأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس من جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 93 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4319 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة, رصدت خلالها 178 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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