الأردن تسجل 5180 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن 5180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 993339 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 916406 حالات شفاء بعد تسجيل 4283 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11850 حالة.