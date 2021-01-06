رئيس جامعة طيبة: بيان قمة العلا جاء في وقت مهم للتأكيد على وحدة الصف

قال إن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة كالبيت الواحد مهما بلغت اختلافات الرؤى

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أن بيان القمة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاء في وقت مهم للتأكيد على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج لصد التهديدات وتدخلات الدول في مصالحها المشتركة.

وأضاف الدكتور السراني أن القمة التي عقدت في العلا يوم أمس تضمنت ترحيباً من قادة دول مجلس التعاون باجتماع الكلمة وطي صفحة الماضي وخلافاته لضرورة تنسيق المواقف السياسية بما يضمن الحفاظ على المصالح والأمن والمكتسبات ويعزز توحيد الرؤى حيال القضايا الإقليمية ويهيئ فرصاً أكبر للنجاح الاقتصادي والأمن الاجتماعي على مستوى دول الخليج والمنطقة بالتعاون مع الحلفاء.

وأكد الدكتور السراني إن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة كالبيت الواحد، مهما بلغت اختلافات الرؤى فإنها قادرة على تجاوزها والمضي قدماً نحو مناطق الاتفاق والتوافق والتعاون، وأن القمة التي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وتم فيها توقيع بيان العلا، وتسمية القمة بـ "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، تحمل مضامين الوفاء للقادة والإخوة، وتؤكد نهج القيادة السعودية بالالتزام بمبادئها الأخلاقية والوفاء للأشقاء وأهمية التعاون من أجل مستقبل مشرق .