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صور مسربة.. نسخة فاخرة من بي إم دبليو 5 Series بالأسواق قريبًا

تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية وحصلت على ممتص صدمات أمامي

سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورًا تُظهر تصميم النموذج الجديد لسيارة من فئة 5 Series، يُتوقع أن تطلقها بي إم دبليو في مايو المقبل.

وبالنظر للصور المسربة، نلاحظ أن السيارة الجديدة تختلف بشكل واضح -من حيث التصميم- عن سيارات 5 Series التي طُرحت العام الجاري؛ إذ تَغَيّر فيها شكل الواجهة الأمامية، وحصلت على ممتص صدمات أمامي يمتد في منتصف الواجهة على شكل حرف V، كما تَغَيّر تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وأضيفت إلى غطاء المحرك من الأمام خطوط إضافية لتحسين انسيابية الهواء على الهيكل، وتم تعديل الفتحات الهوائية على الجانبين.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ من المفترض أن يحمل النموذج الجديد رمز 530e G30، ويُطرح بنسختين، نسخة مزودة بمحرك بنزين بعزم 252 حصانًا، ونسخة مزودة بمحرك هجين بعزم 420 حصانًا؛ كلتاهما تَضُمّان علب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

وستحصل النسخ الجديدة من السيارة أيضًا على نظاميْ دفع خلفي ورباعي، ونظام إلكتروني لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، إضافة إلى أنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية يمكنها التحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيًّا عند الحاجة لمنع الحوادث.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخ الأخيرة من سيارات بي إم دبليو من فئة 5 Series حصلت على عدة أنواع من المحركات؛ محركات بنزين بعزم 184 و249 حصانًا، ومحركات ديزل بعزم 190 و249 و400 حصان.

بي إم دبليو

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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صور مسربة.. نسخة فاخرة من بي إم دبليو 5 Series بالأسواق قريبًا
سبق

سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورًا تُظهر تصميم النموذج الجديد لسيارة من فئة 5 Series، يُتوقع أن تطلقها بي إم دبليو في مايو المقبل.

وبالنظر للصور المسربة، نلاحظ أن السيارة الجديدة تختلف بشكل واضح -من حيث التصميم- عن سيارات 5 Series التي طُرحت العام الجاري؛ إذ تَغَيّر فيها شكل الواجهة الأمامية، وحصلت على ممتص صدمات أمامي يمتد في منتصف الواجهة على شكل حرف V، كما تَغَيّر تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وأضيفت إلى غطاء المحرك من الأمام خطوط إضافية لتحسين انسيابية الهواء على الهيكل، وتم تعديل الفتحات الهوائية على الجانبين.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ من المفترض أن يحمل النموذج الجديد رمز 530e G30، ويُطرح بنسختين، نسخة مزودة بمحرك بنزين بعزم 252 حصانًا، ونسخة مزودة بمحرك هجين بعزم 420 حصانًا؛ كلتاهما تَضُمّان علب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

وستحصل النسخ الجديدة من السيارة أيضًا على نظاميْ دفع خلفي ورباعي، ونظام إلكتروني لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، إضافة إلى أنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية يمكنها التحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيًّا عند الحاجة لمنع الحوادث.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخ الأخيرة من سيارات بي إم دبليو من فئة 5 Series حصلت على عدة أنواع من المحركات؛ محركات بنزين بعزم 184 و249 حصانًا، ومحركات ديزل بعزم 190 و249 و400 حصان.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:46 AM

صور مسربة.. نسخة فاخرة من بي إم دبليو 5 Series بالأسواق قريبًا

تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية وحصلت على ممتص صدمات أمامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورًا تُظهر تصميم النموذج الجديد لسيارة من فئة 5 Series، يُتوقع أن تطلقها بي إم دبليو في مايو المقبل.

وبالنظر للصور المسربة، نلاحظ أن السيارة الجديدة تختلف بشكل واضح -من حيث التصميم- عن سيارات 5 Series التي طُرحت العام الجاري؛ إذ تَغَيّر فيها شكل الواجهة الأمامية، وحصلت على ممتص صدمات أمامي يمتد في منتصف الواجهة على شكل حرف V، كما تَغَيّر تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وأضيفت إلى غطاء المحرك من الأمام خطوط إضافية لتحسين انسيابية الهواء على الهيكل، وتم تعديل الفتحات الهوائية على الجانبين.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ من المفترض أن يحمل النموذج الجديد رمز 530e G30، ويُطرح بنسختين، نسخة مزودة بمحرك بنزين بعزم 252 حصانًا، ونسخة مزودة بمحرك هجين بعزم 420 حصانًا؛ كلتاهما تَضُمّان علب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

وستحصل النسخ الجديدة من السيارة أيضًا على نظاميْ دفع خلفي ورباعي، ونظام إلكتروني لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، إضافة إلى أنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية يمكنها التحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيًّا عند الحاجة لمنع الحوادث.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخ الأخيرة من سيارات بي إم دبليو من فئة 5 Series حصلت على عدة أنواع من المحركات؛ محركات بنزين بعزم 184 و249 حصانًا، ومحركات ديزل بعزم 190 و249 و400 حصان.

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