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انطلاق مؤتمر "آفاق جديدة لمهنة التمريض" في المملكة

بمشاركة العديد من المتحدثين العالميين والمحليين

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول للجمعية السعودية للتمريض الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة لمهنة التمريض في السعودية: الطريق نحو رؤية 2030"، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة، تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، وبحضور وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى.

ويستعرض المؤتمر عددًا من التوصيات الدولية الحديثة في الممارسة التمريضية المتقدمة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول منظمة الصحة العالمية، وآليات تمكين القيادات التمريضية وتوسيع أدوار في صناعات السياسات الصحية بما يخدم مهنتَي التمريض والقبالة.

ويحظى المؤتمر بمشاركة العديد من المتحدثين العالميين والمحليين يناقشون من خلال محاضرات تفاعلية أهم المستجدات والاستراتيجيات الدولية والمحلية في مهنة التمريض وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية وورش عمل.

يُذكر أن المؤتمر اعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 11 ساعة تعليم طبي مستمر و4 ساعات لكل ورشة عمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مؤتمر "آفاق جديدة لمهنة التمريض" في المملكة
سبق

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول للجمعية السعودية للتمريض الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة لمهنة التمريض في السعودية: الطريق نحو رؤية 2030"، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة، تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، وبحضور وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى.

ويستعرض المؤتمر عددًا من التوصيات الدولية الحديثة في الممارسة التمريضية المتقدمة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول منظمة الصحة العالمية، وآليات تمكين القيادات التمريضية وتوسيع أدوار في صناعات السياسات الصحية بما يخدم مهنتَي التمريض والقبالة.

ويحظى المؤتمر بمشاركة العديد من المتحدثين العالميين والمحليين يناقشون من خلال محاضرات تفاعلية أهم المستجدات والاستراتيجيات الدولية والمحلية في مهنة التمريض وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية وورش عمل.

يُذكر أن المؤتمر اعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 11 ساعة تعليم طبي مستمر و4 ساعات لكل ورشة عمل.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
04:07 PM

انطلاق مؤتمر "آفاق جديدة لمهنة التمريض" في المملكة

بمشاركة العديد من المتحدثين العالميين والمحليين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول للجمعية السعودية للتمريض الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة لمهنة التمريض في السعودية: الطريق نحو رؤية 2030"، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة، تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، وبحضور وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى.

ويستعرض المؤتمر عددًا من التوصيات الدولية الحديثة في الممارسة التمريضية المتقدمة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول منظمة الصحة العالمية، وآليات تمكين القيادات التمريضية وتوسيع أدوار في صناعات السياسات الصحية بما يخدم مهنتَي التمريض والقبالة.

ويحظى المؤتمر بمشاركة العديد من المتحدثين العالميين والمحليين يناقشون من خلال محاضرات تفاعلية أهم المستجدات والاستراتيجيات الدولية والمحلية في مهنة التمريض وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية وورش عمل.

يُذكر أن المؤتمر اعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 11 ساعة تعليم طبي مستمر و4 ساعات لكل ورشة عمل.

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