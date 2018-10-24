المرور يبدأ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

ضبط 533 دراجة

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 533 دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية؛ لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.