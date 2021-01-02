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أمطار متفرقة على محافظة الطائف

سالت على إثرها الأودية والشعاب

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على عموم محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الطائف أمطار حالة الطقس الأرصاد

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أمطار متفرقة على محافظة الطائف
سبق

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على عموم محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
08:10 PM

أمطار متفرقة على محافظة الطائف

سالت على إثرها الأودية والشعاب

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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951

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على عموم محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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