هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على عموم محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار متفرقة على محافظة الطائف
سالت على إثرها الأودية والشعاب
هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على عموم محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار متفرقة على محافظة الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-02
هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على عموم محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
08:10 PM
أمطار متفرقة على محافظة الطائف
سالت على إثرها الأودية والشعاب
هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على عموم محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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