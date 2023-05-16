"الشريف" إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة بيشة

صدر قرار المجلس العلمي بجامعة بيشة، بالموافقة على ترقية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف، إلى درجة أستاذ مشارك في تخصص علم الفقه بالجامعة.

تهنئ "سبق" الدكتور "الشريف" على هذه الترقية، وتتمنى له مزيداً من النجاح والتوفيق.