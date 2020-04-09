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مجلس إدارة مؤسسة التدريب التقني يناقش آلية سير العملية التدريبية

اطلع على التدابير والاحترازات المتخذة في ضوء التوجهات الحكومية

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أمس اجتماعًا عن بعد، برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأطلع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، المجلسَ على التدابير والاحترازات التي اتخذتها المؤسسة في ضوء التوجهات الحكومية نحو الحد من انتشار فيروس كورونا، وآليات سير العملية التدريبية والقرارات التي اتخذتها المؤسسة فيما يخص عملية التقييم التي تنسجم مع التوجهات العامة لقطاع التعليم في المملكة.

وأقر مجلس إدارة المؤسسة الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراجع حساباتها الخارجي، واستعرض المجلس عددًا من مسودات اللوائح التدريبية والإدارية في المؤسسة؛ مؤكدًا أهمية الحوكمة في تطوير الآليات وضبط مختلف العمليات وفق ما يحقق جودة العملية التدريبية والخدمات المساندة لها.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس إدارة مؤسسة التدريب التقني يناقش آلية سير العملية التدريبية
سبق

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أمس اجتماعًا عن بعد، برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأطلع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، المجلسَ على التدابير والاحترازات التي اتخذتها المؤسسة في ضوء التوجهات الحكومية نحو الحد من انتشار فيروس كورونا، وآليات سير العملية التدريبية والقرارات التي اتخذتها المؤسسة فيما يخص عملية التقييم التي تنسجم مع التوجهات العامة لقطاع التعليم في المملكة.

وأقر مجلس إدارة المؤسسة الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراجع حساباتها الخارجي، واستعرض المجلس عددًا من مسودات اللوائح التدريبية والإدارية في المؤسسة؛ مؤكدًا أهمية الحوكمة في تطوير الآليات وضبط مختلف العمليات وفق ما يحقق جودة العملية التدريبية والخدمات المساندة لها.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:40 AM

مجلس إدارة مؤسسة التدريب التقني يناقش آلية سير العملية التدريبية

اطلع على التدابير والاحترازات المتخذة في ضوء التوجهات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أمس اجتماعًا عن بعد، برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأطلع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، المجلسَ على التدابير والاحترازات التي اتخذتها المؤسسة في ضوء التوجهات الحكومية نحو الحد من انتشار فيروس كورونا، وآليات سير العملية التدريبية والقرارات التي اتخذتها المؤسسة فيما يخص عملية التقييم التي تنسجم مع التوجهات العامة لقطاع التعليم في المملكة.

وأقر مجلس إدارة المؤسسة الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراجع حساباتها الخارجي، واستعرض المجلس عددًا من مسودات اللوائح التدريبية والإدارية في المؤسسة؛ مؤكدًا أهمية الحوكمة في تطوير الآليات وضبط مختلف العمليات وفق ما يحقق جودة العملية التدريبية والخدمات المساندة لها.

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