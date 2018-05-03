ليفربول يلتحق بريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ليفربول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه فريق روما بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أولمبيكو"في العاصمة الإيطالية في إطار إياب الدور نصف نهائي المسابقة.

افتتح السنغالي ساديو ماني النتيجة لمصلحة الضيوف منذ الدقيقة 9 وتمكن فريق روما من تعديل النتيجة عن طريق لاعب ليفربول جيمس ميلنر في الدقيقة (15 بالخطأ في مرمى فريقه) ليعود جورجينيو فاينالدوم ليضع الضيوف في المقدمة بالدقيقة 25 فيما أدرك روما التعادل بوساطة البوسني إيدن دجيكو بالدقيقة 52 وأضاف البلجيكي ورادجا ناينجولان هدفين في الدقائق (86 و90+4).

ويأتي تأهل ليفربول بمجموع المواجهتين حيث تمكن من الفوز (5-2) في لقاء الذهاب .

وسيواجه ليفربول في المباراة النهائية فريق ريال مدريد في 26 من الشهر الجاري بالعاصمة الأوكرانية كييف.