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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 268.82 مليون حالة

بلغ إجمالي الوفيات خمسة ملايين و594 ألفاً و402

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 268.82 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و594 ألفاً و402 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 268.82 مليون حالة
سبق

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 268.82 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و594 ألفاً و402 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:28 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 268.82 مليون حالة

بلغ إجمالي الوفيات خمسة ملايين و594 ألفاً و402

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 268.82 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و594 ألفاً و402 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,450
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