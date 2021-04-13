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٣٠٦٧٩ طالبًا يُؤدُّون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الحدود الشمالية

إدارة التعليم أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات

أدّى، اليوم، ٣٠٦٧٩ طالبًا وطالبة في منطقة الحدود الشمالية من المرحلة الابتدائية، من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا، على أن تبدأ اختبارات طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية البالغ عددهم ٣٨١٦٧ طالبًا وطالبة يوم الأحد السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية (بنين - بنات) قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كافٍ, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار للمواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

منطقة الحدود الشمالية اختبارات الفصل الدراسي الثاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٣٠٦٧٩ طالبًا يُؤدُّون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الحدود الشمالية
سبق

أدّى، اليوم، ٣٠٦٧٩ طالبًا وطالبة في منطقة الحدود الشمالية من المرحلة الابتدائية، من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا، على أن تبدأ اختبارات طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية البالغ عددهم ٣٨١٦٧ طالبًا وطالبة يوم الأحد السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية (بنين - بنات) قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كافٍ, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار للمواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
09:22 PM

٣٠٦٧٩ طالبًا يُؤدُّون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الحدود الشمالية

إدارة التعليم أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أدّى، اليوم، ٣٠٦٧٩ طالبًا وطالبة في منطقة الحدود الشمالية من المرحلة الابتدائية، من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا، على أن تبدأ اختبارات طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية البالغ عددهم ٣٨١٦٧ طالبًا وطالبة يوم الأحد السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية (بنين - بنات) قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كافٍ, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار للمواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

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