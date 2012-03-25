مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص

كبديل آمن للفحص السريري والأشعة ويسهم في العلاج الفعّال

بدأ مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، في عمل مناظير الرئة التشخيصية؛ حيث أسهم في تقليص مدة بقاء المريض بالمستشفى ودقة التشخيص والعلاج للأمراض التنفسية.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى توفير الأجهزة الطبية كافة التي تساعد على تقديم خدمة صحية بجودة عالية وتسخير الجهود كافة وتقديم كل الدعم لمنسوبيها لتأهيلهم للعمل على الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة المباركة.

وأكدت استشارية ورئيس قسم الأمراض الصدرية الدكتورة أمل قندس؛ بأن تنظير القصبات الهوائية يعد من أهم الإجراءات التشخيصية والعلاجية، ويمكن إجراؤه للمرضى الذين لا يمكن تشخيص حالتهم من خلال الفحص السريري والأشعة، كما يعد منظار القصبات الهوائية إجراءً آمناً في الغالب.