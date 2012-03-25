النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص

كبديل آمن للفحص السريري والأشعة ويسهم في العلاج الفعّال

بدأ مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، في عمل مناظير الرئة التشخيصية؛ حيث أسهم في تقليص مدة بقاء المريض بالمستشفى ودقة التشخيص والعلاج للأمراض التنفسية.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى توفير الأجهزة الطبية كافة التي تساعد على تقديم خدمة صحية بجودة عالية وتسخير الجهود كافة وتقديم كل الدعم لمنسوبيها لتأهيلهم للعمل على الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة المباركة.

وأكدت استشارية ورئيس قسم الأمراض الصدرية الدكتورة أمل قندس؛ بأن تنظير القصبات الهوائية يعد من أهم الإجراءات التشخيصية والعلاجية، ويمكن إجراؤه للمرضى الذين لا يمكن تشخيص حالتهم من خلال الفحص السريري والأشعة، كما يعد منظار القصبات الهوائية إجراءً آمناً في الغالب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص
سبق

بدأ مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، في عمل مناظير الرئة التشخيصية؛ حيث أسهم في تقليص مدة بقاء المريض بالمستشفى ودقة التشخيص والعلاج للأمراض التنفسية.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى توفير الأجهزة الطبية كافة التي تساعد على تقديم خدمة صحية بجودة عالية وتسخير الجهود كافة وتقديم كل الدعم لمنسوبيها لتأهيلهم للعمل على الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة المباركة.

وأكدت استشارية ورئيس قسم الأمراض الصدرية الدكتورة أمل قندس؛ بأن تنظير القصبات الهوائية يعد من أهم الإجراءات التشخيصية والعلاجية، ويمكن إجراؤه للمرضى الذين لا يمكن تشخيص حالتهم من خلال الفحص السريري والأشعة، كما يعد منظار القصبات الهوائية إجراءً آمناً في الغالب.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
09:24 AM

مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص

كبديل آمن للفحص السريري والأشعة ويسهم في العلاج الفعّال

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,441

بدأ مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، في عمل مناظير الرئة التشخيصية؛ حيث أسهم في تقليص مدة بقاء المريض بالمستشفى ودقة التشخيص والعلاج للأمراض التنفسية.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى توفير الأجهزة الطبية كافة التي تساعد على تقديم خدمة صحية بجودة عالية وتسخير الجهود كافة وتقديم كل الدعم لمنسوبيها لتأهيلهم للعمل على الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة المباركة.

وأكدت استشارية ورئيس قسم الأمراض الصدرية الدكتورة أمل قندس؛ بأن تنظير القصبات الهوائية يعد من أهم الإجراءات التشخيصية والعلاجية، ويمكن إجراؤه للمرضى الذين لا يمكن تشخيص حالتهم من خلال الفحص السريري والأشعة، كما يعد منظار القصبات الهوائية إجراءً آمناً في الغالب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة