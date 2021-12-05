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أخضر الناشئين يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا .. بتجاوز لبنان

استهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين 2021 بالفوز على نظيره اللبناني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب نادي النهضة.

افتتح فرحة الشمراني أهداف المباراة لمصلحة المنتخب السعودي عند الدقيقة 58 وأضاف زميله نواف البشري الهدف الثاني في الدقيقة 78 وقلص المنتخب اللبناني النتيجة بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

يُشار إلى أن البطولة تستضيفها السعودية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات العراق ولبنان.

وسيواجه الأخضر السعودي نظيره العراقي، الخميس المقبل، في ختام دور المجموعات على ملعب نادي النهضة، في حين سيلتقي المنتخب اللبناني مع شقيقه العراقي، الثلاثاء المقبل.

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أخضر الناشئين يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا .. بتجاوز لبنان
سبق

استهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين 2021 بالفوز على نظيره اللبناني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب نادي النهضة.

افتتح فرحة الشمراني أهداف المباراة لمصلحة المنتخب السعودي عند الدقيقة 58 وأضاف زميله نواف البشري الهدف الثاني في الدقيقة 78 وقلص المنتخب اللبناني النتيجة بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

يُشار إلى أن البطولة تستضيفها السعودية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات العراق ولبنان.

وسيواجه الأخضر السعودي نظيره العراقي، الخميس المقبل، في ختام دور المجموعات على ملعب نادي النهضة، في حين سيلتقي المنتخب اللبناني مع شقيقه العراقي، الثلاثاء المقبل.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
09:49 PM

أخضر الناشئين يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا .. بتجاوز لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين 2021 بالفوز على نظيره اللبناني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب نادي النهضة.

افتتح فرحة الشمراني أهداف المباراة لمصلحة المنتخب السعودي عند الدقيقة 58 وأضاف زميله نواف البشري الهدف الثاني في الدقيقة 78 وقلص المنتخب اللبناني النتيجة بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

يُشار إلى أن البطولة تستضيفها السعودية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات العراق ولبنان.

وسيواجه الأخضر السعودي نظيره العراقي، الخميس المقبل، في ختام دور المجموعات على ملعب نادي النهضة، في حين سيلتقي المنتخب اللبناني مع شقيقه العراقي، الثلاثاء المقبل.

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