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نادي الصقور يدعو للمشاركة في معرض الصقور والصيد الدولي.. مطلع أكتوبر

يقام في ملهم شمال مدينة الرياض.. على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع

ينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم، وذلك في ملهم شمال مدينة الرياض على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع.

وأعلن نادي الصقور السعودي عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة والرعاية في المرض من خلال البريد الإلكتروني: ‏operation3@sfc.org.sa .

ويستهدف معرض الصقور والصيد السعودي الزوار من جميع شرائح المجتمع المحلي والدولي، إضافةً إلى الزوار المهتمين بالصقارة للتعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، والمساهمة في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم، وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين؛ من أجل تطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء العالم.

ويهدف كذلك إلى توعية الزائرين بهواية الصقارة ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية؛ كونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة، من خلال جذب الشركات العارضة والمشاركين من داخل المملكة وخارجها لعرض الصقور وأسلحة الصيد والمستلزمات والمعدات الخاصة بها.

وسيشهد المعرض في نسخته الثالثة مشاركة ما يزيد على 350 عارضًا لأكثر من 26 دولة، وسيضم ما يربو على 24 قسمًا من الأقسام المتخصصة؛ منها قسم التخييم، وتدريب الصقور، وميادين الصيد والرماية، وصناعة أغذية الصقور ومستلزمات الرعاية الصحية، بإلإضافة إلى قسم معدات الصيد، والفنون، وسيقدم العديد من البرامج والأمسيات الثقافية والفنون الشعبية والفعاليات الممتعة التي تشمل كل أفراد الأسرة، ومن المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 400 ألف زائر.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي استقطب على مدار العامين الماضيين أكثر من 300 عارض من 20 دولة مختلفة حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الصقور يدعو للمشاركة في معرض الصقور والصيد الدولي.. مطلع أكتوبر
سبق

ينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم، وذلك في ملهم شمال مدينة الرياض على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع.

وأعلن نادي الصقور السعودي عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة والرعاية في المرض من خلال البريد الإلكتروني: ‏operation3@sfc.org.sa .

ويستهدف معرض الصقور والصيد السعودي الزوار من جميع شرائح المجتمع المحلي والدولي، إضافةً إلى الزوار المهتمين بالصقارة للتعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، والمساهمة في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم، وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين؛ من أجل تطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء العالم.

ويهدف كذلك إلى توعية الزائرين بهواية الصقارة ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية؛ كونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة، من خلال جذب الشركات العارضة والمشاركين من داخل المملكة وخارجها لعرض الصقور وأسلحة الصيد والمستلزمات والمعدات الخاصة بها.

وسيشهد المعرض في نسخته الثالثة مشاركة ما يزيد على 350 عارضًا لأكثر من 26 دولة، وسيضم ما يربو على 24 قسمًا من الأقسام المتخصصة؛ منها قسم التخييم، وتدريب الصقور، وميادين الصيد والرماية، وصناعة أغذية الصقور ومستلزمات الرعاية الصحية، بإلإضافة إلى قسم معدات الصيد، والفنون، وسيقدم العديد من البرامج والأمسيات الثقافية والفنون الشعبية والفعاليات الممتعة التي تشمل كل أفراد الأسرة، ومن المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 400 ألف زائر.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي استقطب على مدار العامين الماضيين أكثر من 300 عارض من 20 دولة مختلفة حول العالم.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:11 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
07:50 PM

نادي الصقور يدعو للمشاركة في معرض الصقور والصيد الدولي.. مطلع أكتوبر

يقام في ملهم شمال مدينة الرياض.. على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم، وذلك في ملهم شمال مدينة الرياض على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع.

وأعلن نادي الصقور السعودي عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة والرعاية في المرض من خلال البريد الإلكتروني: ‏operation3@sfc.org.sa .

ويستهدف معرض الصقور والصيد السعودي الزوار من جميع شرائح المجتمع المحلي والدولي، إضافةً إلى الزوار المهتمين بالصقارة للتعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، والمساهمة في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم، وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين؛ من أجل تطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء العالم.

ويهدف كذلك إلى توعية الزائرين بهواية الصقارة ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية؛ كونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة، من خلال جذب الشركات العارضة والمشاركين من داخل المملكة وخارجها لعرض الصقور وأسلحة الصيد والمستلزمات والمعدات الخاصة بها.

وسيشهد المعرض في نسخته الثالثة مشاركة ما يزيد على 350 عارضًا لأكثر من 26 دولة، وسيضم ما يربو على 24 قسمًا من الأقسام المتخصصة؛ منها قسم التخييم، وتدريب الصقور، وميادين الصيد والرماية، وصناعة أغذية الصقور ومستلزمات الرعاية الصحية، بإلإضافة إلى قسم معدات الصيد، والفنون، وسيقدم العديد من البرامج والأمسيات الثقافية والفنون الشعبية والفعاليات الممتعة التي تشمل كل أفراد الأسرة، ومن المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 400 ألف زائر.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي استقطب على مدار العامين الماضيين أكثر من 300 عارض من 20 دولة مختلفة حول العالم.

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