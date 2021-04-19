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"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على محافظات جازان الجبلية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والحالة تستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، المحافظات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

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"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على محافظات جازان الجبلية
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، المحافظات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
12:17 PM

"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على محافظات جازان الجبلية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والحالة تستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، المحافظات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

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