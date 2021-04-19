"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على محافظات جازان الجبلية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والحالة تستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، المحافظات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.