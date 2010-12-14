وصول بعثة "بوكا جونيورز" للرياض.. لمواجهة برشلونة

على كأس "مارادونا" ضمن فعاليات موسم الرياض

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي "بوكا جونيورز" الأرجنتيني، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، وذلك لمواجهة فريق برشلونة الإسباني، غداً الثلاثاء، على كأس الأسطورة الأرجنتيني الراحل "مارادونا".

ويحتضن ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مباراة العريقين برشلونة وبوكا، ضمن فعالية مصاحبة لموسم الرياض 2021، بصفتهما الناديين اللذين تقاسما عددًا من المحطات الرياضية المهمة للأرجنتيني مارادونا.