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حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 8 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
09:02 AM

حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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