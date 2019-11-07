"الأرصاد": التقلبات الحالية سببها "الفترة الانتقالية بين الفصول"

بعدما توقعت تأثر الأجواء بحالة عدم استقرار على معظم المناطق

أكدت الهيئة العاملة للأرصاد، اليوم، أن التقلبات الجوية في الفترة الحالية تسمى في علم الأرصاد بـ"الفترة الانتقالية" بين فصول السنة وينتج عنها عدة تقلبات جوية.



وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، قد توقعت في تقرير لها، أمس الأربعاء، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.



وقالت: يُتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخاتٍ من البَرَد أحياناً، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كيلومتراً أو أكثر، تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار.



وأضافت: الحالة تبدأ من يوم غد الجمعة على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، ويمتد تأثيرها من مساء يوم الجمعة والسبت لتشمل مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وتوقعت أن تزداد فرصة هطول الأمطار يومَي الأحد والإثنين لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة، بينما يُتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض.



ونبّهت الهيئة إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل.