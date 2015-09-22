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رئيس ديوان عام المحاسبة يرأس اجتماع المنظمة الدولية "الإنتوساي"

للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للأجهزة العليا للرقابة المالية

رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع (الثامن عشر) للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عقد اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة نائب رئيس اللجنة جين دودارو المراقب العام لمكتب المساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآتية: روسيا الاتحادية، جنوب أفريقيا، الهند، النمسا، الإمارات العربية المتحدة، النرويج، البرازيل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة المقدم من الديوان العام للمحاسبة من قبل منال الدهيمي، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية؛ حيث استعرضت ونوقشت تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية.

واختتم رئيس الديوان العام للمحاسبة اجتماع اللجنة بالشكر للمنظمات الدولية والأجهزة الرقابية المشاركة على التقارير والعروض المقدمة وإسهاماتها الفاعلة لإنجاح هذا الاجتماع.

الجدير بالذكر، أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة هذه اللجنة، كما يتولى أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي، ورئيس اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

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رئيس ديوان عام المحاسبة يرأس اجتماع المنظمة الدولية "الإنتوساي"
سبق

رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع (الثامن عشر) للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عقد اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة نائب رئيس اللجنة جين دودارو المراقب العام لمكتب المساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآتية: روسيا الاتحادية، جنوب أفريقيا، الهند، النمسا، الإمارات العربية المتحدة، النرويج، البرازيل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة المقدم من الديوان العام للمحاسبة من قبل منال الدهيمي، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية؛ حيث استعرضت ونوقشت تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية.

واختتم رئيس الديوان العام للمحاسبة اجتماع اللجنة بالشكر للمنظمات الدولية والأجهزة الرقابية المشاركة على التقارير والعروض المقدمة وإسهاماتها الفاعلة لإنجاح هذا الاجتماع.

الجدير بالذكر، أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة هذه اللجنة، كما يتولى أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي، ورئيس اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
07:15 PM

رئيس ديوان عام المحاسبة يرأس اجتماع المنظمة الدولية "الإنتوساي"

للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للأجهزة العليا للرقابة المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع (الثامن عشر) للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عقد اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة نائب رئيس اللجنة جين دودارو المراقب العام لمكتب المساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآتية: روسيا الاتحادية، جنوب أفريقيا، الهند، النمسا، الإمارات العربية المتحدة، النرويج، البرازيل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة المقدم من الديوان العام للمحاسبة من قبل منال الدهيمي، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية؛ حيث استعرضت ونوقشت تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية.

واختتم رئيس الديوان العام للمحاسبة اجتماع اللجنة بالشكر للمنظمات الدولية والأجهزة الرقابية المشاركة على التقارير والعروض المقدمة وإسهاماتها الفاعلة لإنجاح هذا الاجتماع.

الجدير بالذكر، أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة هذه اللجنة، كما يتولى أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي، ورئيس اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

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