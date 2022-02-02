بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. "نزاهة": التحقيق مع 634 متهماً وإيقاف 234 مواطناً ومقيماً

قالت: تورّطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها، حيث نفّذت 4286 جولة رقابية باشرت من خلال التحقيق مع 634 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 234 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأضافت الهيئة: من الموقوفين موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم).

ودعت الهيئة إلى حماية المال العام والحفاظ عليه بالإسهام في الإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني: 980.