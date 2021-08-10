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مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR لفحص كورونا

بعد حصوله على اعتماد مركز "وقاية"

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR. وأعلن "الشهراني" الأسبوع الماضي الانتهاء من مشروع مختبر الجزيئيات الحيوية، وحصوله على اعتماد مركز "وقاية".

وأوضحت صحة بيشة أن المختبر سيتيح للجميع سرعة فحص حالات الاشتباه، وإظهار نتائج العينات خلال ساعات، دون الحاجة لإرسالها إلى مختبرات خارج المنطقة توفيرًا للوقت والجهد.

ورفع "الشهراني" الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله - على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله -، والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مثمنًا الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية.

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مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR لفحص كورونا
سبق

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR. وأعلن "الشهراني" الأسبوع الماضي الانتهاء من مشروع مختبر الجزيئيات الحيوية، وحصوله على اعتماد مركز "وقاية".

وأوضحت صحة بيشة أن المختبر سيتيح للجميع سرعة فحص حالات الاشتباه، وإظهار نتائج العينات خلال ساعات، دون الحاجة لإرسالها إلى مختبرات خارج المنطقة توفيرًا للوقت والجهد.

ورفع "الشهراني" الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله - على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله -، والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مثمنًا الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
08:25 PM

مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR لفحص كورونا

بعد حصوله على اعتماد مركز "وقاية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني البدء بتشغيل مختبر الجزيئيات الحيوية PCR. وأعلن "الشهراني" الأسبوع الماضي الانتهاء من مشروع مختبر الجزيئيات الحيوية، وحصوله على اعتماد مركز "وقاية".

وأوضحت صحة بيشة أن المختبر سيتيح للجميع سرعة فحص حالات الاشتباه، وإظهار نتائج العينات خلال ساعات، دون الحاجة لإرسالها إلى مختبرات خارج المنطقة توفيرًا للوقت والجهد.

ورفع "الشهراني" الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله - على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله -، والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مثمنًا الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية.

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