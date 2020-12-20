النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية

"الصواط": الفعالية هدفت إلى تعزيز اللغة والنهوض بها معرفياً وفكرياً وثقافياً

نظّم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرّمة، بالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية، فعالية رسم جدارية فنية تشكيلية بحديقة العدل؛ تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية.

وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم الصواط؛ إن اللغة العربية أسمى لغات الكون وأشرفها، بها نزل القرآن الكريم، فكانت لغة الهداية والسلام والعدل والإخاء، فمكانتها عظيمة، وجمالها أخاذ يأسر القلوب، لافتاً إلى أن الفعالية التي أقامها المركز هدفت إلى تعزيز اللغة العربية والنهوض بها معرفياً وفكريا وثقافيا.

وأوضح الصواط؛ شارك في الفعالية عددٌ من الفنانين التشكيليين والخطاطين الذين أبدعوا في تنفيذ لوحة فنية مميزة، كما تضمنت الفعالية قصيدة شعرية وبرنامجاً ترفيهياً تفاعل معه الحضور.

وفي الشأن نفسه، أكّد رئيس بلدية المعابدة المهندس غيث بن حامد الشريف؛ الانسجام والتناغم بين مركز حي المعابدة والبلدية في تنفيذ الأعمال والمبادرات الاجتماعية.

وفي نهاية الفعالية قدّم مركز حي المعابدة، شهادات شكر وتقدير للمشاركين، بحضور رئيس البلدية الفرعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية
سبق

نظّم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرّمة، بالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية، فعالية رسم جدارية فنية تشكيلية بحديقة العدل؛ تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية.

وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم الصواط؛ إن اللغة العربية أسمى لغات الكون وأشرفها، بها نزل القرآن الكريم، فكانت لغة الهداية والسلام والعدل والإخاء، فمكانتها عظيمة، وجمالها أخاذ يأسر القلوب، لافتاً إلى أن الفعالية التي أقامها المركز هدفت إلى تعزيز اللغة العربية والنهوض بها معرفياً وفكريا وثقافيا.

وأوضح الصواط؛ شارك في الفعالية عددٌ من الفنانين التشكيليين والخطاطين الذين أبدعوا في تنفيذ لوحة فنية مميزة، كما تضمنت الفعالية قصيدة شعرية وبرنامجاً ترفيهياً تفاعل معه الحضور.

وفي الشأن نفسه، أكّد رئيس بلدية المعابدة المهندس غيث بن حامد الشريف؛ الانسجام والتناغم بين مركز حي المعابدة والبلدية في تنفيذ الأعمال والمبادرات الاجتماعية.

وفي نهاية الفعالية قدّم مركز حي المعابدة، شهادات شكر وتقدير للمشاركين، بحضور رئيس البلدية الفرعية.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
12:42 PM

بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية

"الصواط": الفعالية هدفت إلى تعزيز اللغة والنهوض بها معرفياً وفكرياً وثقافياً

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
478

نظّم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرّمة، بالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية، فعالية رسم جدارية فنية تشكيلية بحديقة العدل؛ تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية.

وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم الصواط؛ إن اللغة العربية أسمى لغات الكون وأشرفها، بها نزل القرآن الكريم، فكانت لغة الهداية والسلام والعدل والإخاء، فمكانتها عظيمة، وجمالها أخاذ يأسر القلوب، لافتاً إلى أن الفعالية التي أقامها المركز هدفت إلى تعزيز اللغة العربية والنهوض بها معرفياً وفكريا وثقافيا.

وأوضح الصواط؛ شارك في الفعالية عددٌ من الفنانين التشكيليين والخطاطين الذين أبدعوا في تنفيذ لوحة فنية مميزة، كما تضمنت الفعالية قصيدة شعرية وبرنامجاً ترفيهياً تفاعل معه الحضور.

وفي الشأن نفسه، أكّد رئيس بلدية المعابدة المهندس غيث بن حامد الشريف؛ الانسجام والتناغم بين مركز حي المعابدة والبلدية في تنفيذ الأعمال والمبادرات الاجتماعية.

وفي نهاية الفعالية قدّم مركز حي المعابدة، شهادات شكر وتقدير للمشاركين، بحضور رئيس البلدية الفرعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,731
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة