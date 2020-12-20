بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية

"الصواط": الفعالية هدفت إلى تعزيز اللغة والنهوض بها معرفياً وفكرياً وثقافياً

نظّم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرّمة، بالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية، فعالية رسم جدارية فنية تشكيلية بحديقة العدل؛ تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية.

وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم الصواط؛ إن اللغة العربية أسمى لغات الكون وأشرفها، بها نزل القرآن الكريم، فكانت لغة الهداية والسلام والعدل والإخاء، فمكانتها عظيمة، وجمالها أخاذ يأسر القلوب، لافتاً إلى أن الفعالية التي أقامها المركز هدفت إلى تعزيز اللغة العربية والنهوض بها معرفياً وفكريا وثقافيا.

وأوضح الصواط؛ شارك في الفعالية عددٌ من الفنانين التشكيليين والخطاطين الذين أبدعوا في تنفيذ لوحة فنية مميزة، كما تضمنت الفعالية قصيدة شعرية وبرنامجاً ترفيهياً تفاعل معه الحضور.

وفي الشأن نفسه، أكّد رئيس بلدية المعابدة المهندس غيث بن حامد الشريف؛ الانسجام والتناغم بين مركز حي المعابدة والبلدية في تنفيذ الأعمال والمبادرات الاجتماعية.

وفي نهاية الفعالية قدّم مركز حي المعابدة، شهادات شكر وتقدير للمشاركين، بحضور رئيس البلدية الفرعية.