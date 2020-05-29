وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع
قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".
وأضاف: "إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".
واختتم قائلاً: "نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".
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وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-05-29
قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".
وأضاف: "إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".
واختتم قائلاً: "نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
11:02 PM
وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع
قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".
وأضاف: "إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".
واختتم قائلاً: "نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".