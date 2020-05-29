النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية" تعلن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المُعدَّة من "الصحة"

وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع

قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".

وأضاف: "‏إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".

واختتم قائلاً: ‏"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع
سبق

قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".

وأضاف: "‏إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".

واختتم قائلاً: ‏"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
11:02 PM

وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
8,913

قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".

وأضاف: "‏إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".

واختتم قائلاً: ‏"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,913
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,933
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة