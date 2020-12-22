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"الاتفاق" بثلاثية يعرقل "الفيصلي".. ويتجاوزه في الترتيب

ثأر لنفسه والخروج من الكأس

حقق الاتفاق فوزاً مثيراً على شقيقه الفيصلي في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من نعيم سليتي في الدقيقة 24 واللاعب فيليب كيش والمهاجم وليد أزارو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 14 ليتجاوز الفيصلي في ترتيب المسابقة بعد أن بقي رصيده عند النقطة رقم 13.

الاتفاق الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتفاق" بثلاثية يعرقل "الفيصلي".. ويتجاوزه في الترتيب
سبق

حقق الاتفاق فوزاً مثيراً على شقيقه الفيصلي في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من نعيم سليتي في الدقيقة 24 واللاعب فيليب كيش والمهاجم وليد أزارو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 14 ليتجاوز الفيصلي في ترتيب المسابقة بعد أن بقي رصيده عند النقطة رقم 13.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:01 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:09 PM

"الاتفاق" بثلاثية يعرقل "الفيصلي".. ويتجاوزه في الترتيب

ثأر لنفسه والخروج من الكأس

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
993

حقق الاتفاق فوزاً مثيراً على شقيقه الفيصلي في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من نعيم سليتي في الدقيقة 24 واللاعب فيليب كيش والمهاجم وليد أزارو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 14 ليتجاوز الفيصلي في ترتيب المسابقة بعد أن بقي رصيده عند النقطة رقم 13.

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