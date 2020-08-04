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"العماني" يحتفل بزواجه بتثليث

احتفل الشاب عبدالله بن علي العماني، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث، وسط جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة.

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"العماني" يحتفل بزواجه بتثليث
سبق

احتفل الشاب عبدالله بن علي العماني، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث، وسط جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
02:44 PM

"العماني" يحتفل بزواجه بتثليث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشاب عبدالله بن علي العماني، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث، وسط جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة.

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