النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 8 أشهر من البناء.. شاهد استعدادات المملكة لأشهر سباق عالمي

حلبة المدرجات الـ 7وأطنان الأسفلت والأسمنت تستقبل الجمهور

تصوير عبدالله النحيط: تتجه أنظار عشاق سباق السيارات في العالم غداً الجمعة إلى المملكة لمشاهدة منافسات الجائزة الكبرى STC للفورميلا 1 الذي سينطلق على حلبات كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي 2021.

ودخلت السعودية قائمة المستضيفين للبطولة الدولية التي تضم 23 دولة، وتأتي المشاركة احقاقاً لعلو كعب المملكة عالمياً في كافة المجالات، وقدرتها على الاستضافة وإنجاح أي حدث على أراضيها.

واستغرق بناء "حلبة كورنيش جدة" ثمانية أشهر، وبلغ عدد الشركات المشاركة في بنائها 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات.

ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً، حيث تعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا، وتحوي 27 منعطفاً منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين.

وسجّلت حلبة جدة الأسرع عالمياً من ناحية متوسط السرعة الذي يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، ويعزى ذلك للتجهيزات العالية بأحدث المواصفات بعيداً عن الأحياء والشوارع الداخلية.

استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الأسمنت، إلى جانب 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي، إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة، و7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 8 أشهر من البناء.. شاهد استعدادات المملكة لأشهر سباق عالمي
سبق

تصوير عبدالله النحيط: تتجه أنظار عشاق سباق السيارات في العالم غداً الجمعة إلى المملكة لمشاهدة منافسات الجائزة الكبرى STC للفورميلا 1 الذي سينطلق على حلبات كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي 2021.

ودخلت السعودية قائمة المستضيفين للبطولة الدولية التي تضم 23 دولة، وتأتي المشاركة احقاقاً لعلو كعب المملكة عالمياً في كافة المجالات، وقدرتها على الاستضافة وإنجاح أي حدث على أراضيها.

واستغرق بناء "حلبة كورنيش جدة" ثمانية أشهر، وبلغ عدد الشركات المشاركة في بنائها 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات.

ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً، حيث تعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا، وتحوي 27 منعطفاً منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين.

وسجّلت حلبة جدة الأسرع عالمياً من ناحية متوسط السرعة الذي يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، ويعزى ذلك للتجهيزات العالية بأحدث المواصفات بعيداً عن الأحياء والشوارع الداخلية.

استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الأسمنت، إلى جانب 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي، إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة، و7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:15 PM

بعد 8 أشهر من البناء.. شاهد استعدادات المملكة لأشهر سباق عالمي

حلبة المدرجات الـ 7وأطنان الأسفلت والأسمنت تستقبل الجمهور

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
9,093

تصوير عبدالله النحيط: تتجه أنظار عشاق سباق السيارات في العالم غداً الجمعة إلى المملكة لمشاهدة منافسات الجائزة الكبرى STC للفورميلا 1 الذي سينطلق على حلبات كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي 2021.

ودخلت السعودية قائمة المستضيفين للبطولة الدولية التي تضم 23 دولة، وتأتي المشاركة احقاقاً لعلو كعب المملكة عالمياً في كافة المجالات، وقدرتها على الاستضافة وإنجاح أي حدث على أراضيها.

واستغرق بناء "حلبة كورنيش جدة" ثمانية أشهر، وبلغ عدد الشركات المشاركة في بنائها 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات.

ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً، حيث تعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا، وتحوي 27 منعطفاً منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين.

وسجّلت حلبة جدة الأسرع عالمياً من ناحية متوسط السرعة الذي يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، ويعزى ذلك للتجهيزات العالية بأحدث المواصفات بعيداً عن الأحياء والشوارع الداخلية.

استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الأسمنت، إلى جانب 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي، إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة، و7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة