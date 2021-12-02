تصوير عبدالله النحيط: تتجه أنظار عشاق سباق السيارات في العالم غداً الجمعة إلى المملكة لمشاهدة منافسات الجائزة الكبرى STC للفورميلا 1 الذي سينطلق على حلبات كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي 2021. ودخلت السعودية قائمة المستضيفين للبطولة الدولية التي تضم 23 دولة، وتأتي المشاركة احقاقاً لعلو كعب المملكة عالمياً في كافة المجالات، وقدرتها على الاستضافة وإنجاح أي حدث على أراضيها. واستغرق بناء "حلبة كورنيش جدة" ثمانية أشهر، وبلغ عدد الشركات المشاركة في بنائها 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات. ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً، حيث تعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا، وتحوي 27 منعطفاً منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين. وسجّلت حلبة جدة الأسرع عالمياً من ناحية متوسط السرعة الذي يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، ويعزى ذلك للتجهيزات العالية بأحدث المواصفات بعيداً عن الأحياء والشوارع الداخلية. استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الأسمنت، إلى جانب 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي، إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة، و7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

بعد 8 أشهر من البناء.. شاهد استعدادات المملكة لأشهر سباق عالمي عيسى الحربي سبق 2021-12-02 تصوير عبدالله النحيط: تتجه أنظار عشاق سباق السيارات في العالم غداً الجمعة إلى المملكة لمشاهدة منافسات الجائزة الكبرى STC للفورميلا 1 الذي سينطلق على حلبات كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي 2021.



ودخلت السعودية قائمة المستضيفين للبطولة الدولية التي تضم 23 دولة، وتأتي المشاركة احقاقاً لعلو كعب المملكة عالمياً في كافة المجالات، وقدرتها على الاستضافة وإنجاح أي حدث على أراضيها.



واستغرق بناء "حلبة كورنيش جدة" ثمانية أشهر، وبلغ عدد الشركات المشاركة في بنائها 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات.



ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً، حيث تعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا، وتحوي 27 منعطفاً منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين.



وسجّلت حلبة جدة الأسرع عالمياً من ناحية متوسط السرعة الذي يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، ويعزى ذلك للتجهيزات العالية بأحدث المواصفات بعيداً عن الأحياء والشوارع الداخلية.



استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الأسمنت، إلى جانب 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي، إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة، و7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 05:15 PM

بعد 8 أشهر من البناء.. شاهد استعدادات المملكة لأشهر سباق عالمي حلبة المدرجات الـ 7وأطنان الأسفلت والأسمنت تستقبل الجمهور





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تصوير عبدالله النحيط: تتجه أنظار عشاق سباق السيارات في العالم غداً الجمعة إلى المملكة لمشاهدة منافسات الجائزة الكبرى STC للفورميلا 1 الذي سينطلق على حلبات كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي 2021.



ودخلت السعودية قائمة المستضيفين للبطولة الدولية التي تضم 23 دولة، وتأتي المشاركة احقاقاً لعلو كعب المملكة عالمياً في كافة المجالات، وقدرتها على الاستضافة وإنجاح أي حدث على أراضيها.



واستغرق بناء "حلبة كورنيش جدة" ثمانية أشهر، وبلغ عدد الشركات المشاركة في بنائها 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات.



ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً، حيث تعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا، وتحوي 27 منعطفاً منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين.



وسجّلت حلبة جدة الأسرع عالمياً من ناحية متوسط السرعة الذي يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، ويعزى ذلك للتجهيزات العالية بأحدث المواصفات بعيداً عن الأحياء والشوارع الداخلية.



استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الأسمنت، إلى جانب 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي، إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة، و7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.