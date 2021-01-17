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هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

أعلنت السلطات التركية الأحد أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد": إن "الهزّة وقعت في مركز الولاية على عمق 17 كلم بعد منتصف النهار بقليل".

ولم ترد بعد أي معلومات عمّا إذا كانت هناك خسائر جراء الكارثة.

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هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا
سبق

أعلنت السلطات التركية الأحد أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد": إن "الهزّة وقعت في مركز الولاية على عمق 17 كلم بعد منتصف النهار بقليل".

ولم ترد بعد أي معلومات عمّا إذا كانت هناك خسائر جراء الكارثة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
07:15 PM

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات التركية الأحد أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد": إن "الهزّة وقعت في مركز الولاية على عمق 17 كلم بعد منتصف النهار بقليل".

ولم ترد بعد أي معلومات عمّا إذا كانت هناك خسائر جراء الكارثة.

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