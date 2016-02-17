الناقد الرياضي "النوفل" لـ"سبق": مباراة الهلال والشباب تفي بالوعود من حيث المتعة والإثارة

أكد أن الفريقين في أمسّ الحاجة للانتصار حين يلتقيان في "جولة التأسيس"

قال الناقد الرياضي المعروف طارق النوفل: إن مواجهات الشباب والهلال دائماً تفي بالوعود الكبيرة من حيث الإثارة ومتعة كرة القدم بين الفريقين.

وتابع "النوفل" في تصريح لـ"سبق": مواجهة الليلة التي تجمع الشباب والهلال في جولة يوم التأسيس، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لها حسابات خاصة من الطرفين، حيث يسعى الشباب لمواصلة نغمة الانتصارات من أجل البقاء في دائرة سباق اللقب، وهي مباراة مفصلية للشباب، فيما يأمل الهلال في معالجة جراحه عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وفي أول إطلالة له مع مدربه الجديد القديم دياز، ومسح الصورة المتواضعة السابقة من خلال مباراته أمام الشباب ومصالحة جماهيره في حال تحقيق الانتصار.

وزاد: في حال انتصار الهلال الليلة وفي بقية مبارياته المؤجلة سيكون قريباً جداً من الصدارة، وفي حال خسارته سيبتعد عن المنافسة، بينما فوز الشباب يقلص الفارق النقطي مع المتصدر الاتحاد، ويجدد آماله في المنافسة على الظفر باللقب، ويصب الجانب النفسي والفني الإيجابي لصالح الشباب.

واختتم "النوفل": نتمنى أن نشاهد الليلة متعة كروية من خلال مباراة "ديربي العاصمة" بين الشباب والهلال كما هو المعتاد.