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"منشآت": أكثر من مليون مشاهدة لجلسات مجلس دعم المنشآت الافتراضية

بعد تنظيم الجلسة الافتراضية الرابعة عن "التجارة الإلكترونية والتطبيقات"

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسات مجلس دعم المنشآت الافتراضية، وصل إلى 1.14 مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية؛ وذلك بعد تنظيم الجلسة الافتراضية الرابعة أمس، تحت عنوان "التجارة الإلكترونية والتطبيقات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وناقشت الجلسة التي شارك فيها كل من نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز، ومدير عام التخطيط والتطوير المكلف بالخدمات البريدية واللوجستية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نايف ششة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن الضراب، دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل البنية التحتية لدعم التطبيقات الإلكترونية، والعلاقة التشاركية مع القطاع الخاص والتدابير؛ للخروج من أزمة كورونا بأقل الآثار السلبية والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص التطبيقات.

كما ناقشت نمو سوق التجارة الإلكترونية في المملكة، ومساهمة "منشآت" في دعم التجارة الإلكترونية ودورها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًّا خلال الأزمة، وفي تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى أبرز ملامح نظام ولوائح التجارة الإلكترونية، ومساهمة نظام التجارة الإلكترونية في حماية المستهلك، والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي.

يُذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة 10 جلسات بواقع 3 جلسات أسبوعيًّا أيام الأحد والثلاثاء والخميس؛ إذ تمت إقامة أول نسخة منها بعنوان "مبادرات الموارد البشرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والثانية بعنوان "مبادرات الزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، فيما كانت الثالثة بعنوان "استدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت": أكثر من مليون مشاهدة لجلسات مجلس دعم المنشآت الافتراضية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسات مجلس دعم المنشآت الافتراضية، وصل إلى 1.14 مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية؛ وذلك بعد تنظيم الجلسة الافتراضية الرابعة أمس، تحت عنوان "التجارة الإلكترونية والتطبيقات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وناقشت الجلسة التي شارك فيها كل من نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز، ومدير عام التخطيط والتطوير المكلف بالخدمات البريدية واللوجستية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نايف ششة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن الضراب، دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل البنية التحتية لدعم التطبيقات الإلكترونية، والعلاقة التشاركية مع القطاع الخاص والتدابير؛ للخروج من أزمة كورونا بأقل الآثار السلبية والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص التطبيقات.

كما ناقشت نمو سوق التجارة الإلكترونية في المملكة، ومساهمة "منشآت" في دعم التجارة الإلكترونية ودورها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًّا خلال الأزمة، وفي تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى أبرز ملامح نظام ولوائح التجارة الإلكترونية، ومساهمة نظام التجارة الإلكترونية في حماية المستهلك، والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي.

يُذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة 10 جلسات بواقع 3 جلسات أسبوعيًّا أيام الأحد والثلاثاء والخميس؛ إذ تمت إقامة أول نسخة منها بعنوان "مبادرات الموارد البشرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والثانية بعنوان "مبادرات الزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، فيما كانت الثالثة بعنوان "استدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:25 PM

"منشآت": أكثر من مليون مشاهدة لجلسات مجلس دعم المنشآت الافتراضية

بعد تنظيم الجلسة الافتراضية الرابعة عن "التجارة الإلكترونية والتطبيقات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسات مجلس دعم المنشآت الافتراضية، وصل إلى 1.14 مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية؛ وذلك بعد تنظيم الجلسة الافتراضية الرابعة أمس، تحت عنوان "التجارة الإلكترونية والتطبيقات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وناقشت الجلسة التي شارك فيها كل من نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز، ومدير عام التخطيط والتطوير المكلف بالخدمات البريدية واللوجستية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نايف ششة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن الضراب، دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل البنية التحتية لدعم التطبيقات الإلكترونية، والعلاقة التشاركية مع القطاع الخاص والتدابير؛ للخروج من أزمة كورونا بأقل الآثار السلبية والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص التطبيقات.

كما ناقشت نمو سوق التجارة الإلكترونية في المملكة، ومساهمة "منشآت" في دعم التجارة الإلكترونية ودورها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًّا خلال الأزمة، وفي تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى أبرز ملامح نظام ولوائح التجارة الإلكترونية، ومساهمة نظام التجارة الإلكترونية في حماية المستهلك، والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي.

يُذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة 10 جلسات بواقع 3 جلسات أسبوعيًّا أيام الأحد والثلاثاء والخميس؛ إذ تمت إقامة أول نسخة منها بعنوان "مبادرات الموارد البشرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والثانية بعنوان "مبادرات الزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، فيما كانت الثالثة بعنوان "استدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

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