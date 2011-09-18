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"رودريجيز" مودعًا: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء"

انضم لنادي أولمبياكوس اليوناني

كشف نادي أولمبياكوس اليوناني، عن صفقته الجديدة؛ حيث أعلن اليوم السبت، تعاقده رسميًّا مع المحترف الرأس أخضري جاري رودريجيز في صفقة انتقال حر.

وودع "رودريجيز" الاتحاد السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي بناءً على طلبه.

ونشر "رودريجيز" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة شكر قصيرة إلى الاتحاد حيث كتب: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رودريجيز" مودعًا: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء"
سبق

كشف نادي أولمبياكوس اليوناني، عن صفقته الجديدة؛ حيث أعلن اليوم السبت، تعاقده رسميًّا مع المحترف الرأس أخضري جاري رودريجيز في صفقة انتقال حر.

وودع "رودريجيز" الاتحاد السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي بناءً على طلبه.

ونشر "رودريجيز" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة شكر قصيرة إلى الاتحاد حيث كتب: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء".

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
02:28 PM

"رودريجيز" مودعًا: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء"

انضم لنادي أولمبياكوس اليوناني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشف نادي أولمبياكوس اليوناني، عن صفقته الجديدة؛ حيث أعلن اليوم السبت، تعاقده رسميًّا مع المحترف الرأس أخضري جاري رودريجيز في صفقة انتقال حر.

وودع "رودريجيز" الاتحاد السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي بناءً على طلبه.

ونشر "رودريجيز" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة شكر قصيرة إلى الاتحاد حيث كتب: "الاتحاد.. شكرًا على كل شيء".

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