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موقع: ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن

قد يعلن في فلوريدا نيّته للترشح لخوض انتخابات 2024

قال موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقاً للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره.. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".

وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، نيّته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ووفق "روسيا اليوم" يعتقد الموقع أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس القادم بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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موقع: ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن
سبق

قال موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقاً للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره.. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".

وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، نيّته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ووفق "روسيا اليوم" يعتقد الموقع أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس القادم بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:32 AM

موقع: ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن

قد يعلن في فلوريدا نيّته للترشح لخوض انتخابات 2024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقاً للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره.. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".

وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، نيّته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ووفق "روسيا اليوم" يعتقد الموقع أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس القادم بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.

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