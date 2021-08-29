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الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل لمواقعه جنوب مأرب

طائرات التحالف دمرت آليتين عسكريتين وقتلت أفرادهما

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر عسكرية أن جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر مصرع جميع العناصر المتسللة.

وبينت أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين، وقتلت جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل لمواقعه جنوب مأرب
سبق

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر عسكرية أن جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر مصرع جميع العناصر المتسللة.

وبينت أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين، وقتلت جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
07:34 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:42 AM

الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل لمواقعه جنوب مأرب

طائرات التحالف دمرت آليتين عسكريتين وقتلت أفرادهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,744

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر عسكرية أن جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر مصرع جميع العناصر المتسللة.

وبينت أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين، وقتلت جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

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