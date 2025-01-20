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إيقاف مريض نفسي حطَّم زجاج مركبات في جدة

أوقفت الجهات الأمنية في جدة مواطنًا أربعينيًّا، يعاني مرضًا نفسيًّا؛ وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه الجاني وهو يقوم بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.

جدة حي الروابي إيقاف مريض نفسي حطم زجاج مركبات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيقاف مريض نفسي حطَّم زجاج مركبات في جدة
سبق

أوقفت الجهات الأمنية في جدة مواطنًا أربعينيًّا، يعاني مرضًا نفسيًّا؛ وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه الجاني وهو يقوم بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:06 PM

إيقاف مريض نفسي حطَّم زجاج مركبات في جدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
10,895

أوقفت الجهات الأمنية في جدة مواطنًا أربعينيًّا، يعاني مرضًا نفسيًّا؛ وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه الجاني وهو يقوم بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.

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