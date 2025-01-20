إيقاف مريض نفسي حطَّم زجاج مركبات في جدة

أوقفت الجهات الأمنية في جدة مواطنًا أربعينيًّا، يعاني مرضًا نفسيًّا؛ وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه الجاني وهو يقوم بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.