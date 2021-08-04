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الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكدت أن واشنطن مستعدة ‏لاستئناف المفاوضات مباشرة للعودة لاتفاقية (‏jcpoa‏)‏

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستواصل الوقوف مع شركائها ومستعدة للانخراط بالمفاوضات في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وفي التفاصيل، أشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا ‏لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة ‏المشتركة (‏jcpoa‏).‏

وقال "برايس": من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها ‏الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة ‏زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح ‏لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً. ‏

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الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستواصل الوقوف مع شركائها ومستعدة للانخراط بالمفاوضات في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وفي التفاصيل، أشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا ‏لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة ‏المشتركة (‏jcpoa‏).‏

وقال "برايس": من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها ‏الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة ‏زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح ‏لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً. ‏

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:27 AM

الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكدت أن واشنطن مستعدة ‏لاستئناف المفاوضات مباشرة للعودة لاتفاقية (‏jcpoa‏)‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستواصل الوقوف مع شركائها ومستعدة للانخراط بالمفاوضات في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

وفي التفاصيل، أشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا ‏لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة ‏المشتركة (‏jcpoa‏).‏

وقال "برايس": من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها ‏الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة ‏زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح ‏لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً. ‏

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