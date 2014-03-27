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احتجاجات أمام مدرسة بريطانية لعرض صور مسيئة للنبي محمد

مدير المدرسة يعتذر ويؤكّد: ايقاف المعلم المتسبّب

قدمت مدرسة بريطانية اعتذاراً واضحاً لا لبس فيه، عن عرض معلم صورة مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأوقفت المعلم المتسبّب، بعد احتجاجات أمام المدرسة.

وقال مدير المدرسة، غاري كيبل؛ إن المعلم المعني أُوقف عن العمل منذ أن عرض الصورة المسيئة.

ووصف وزير بالحكومة البريطانية الاحتجاجات أمام مدرسة عرضت فيها الرسوم المسيئة للنبي محمد على التلاميذ، بأنها "مثيرة للقلق".

وكان محتجون قد تجمّعوا أمام مدرسة باتلي للقواعد، التي أوقف فيها المعلم المعني بالقضية.

وأصدرت المدرسة الواقعة غرب منطقة يوركشاير، اعتذاراً "لا لبس فيه" عن الحادثة، طبقاً لـ "بي بي سي".

وبعدما تواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني، أعلنت المدرسة تيسير الدروس عبر الانترنت.

وقرأ أحد المحتجين، الجمعة، بياناً قال فيه إنّ "المدرسة لم تتعامل مع القضية بالجدية المطلوبة، وإنها استغرقت أربعة أيام لتوقف أحد المعلّمين المعنيين".

وقال محتج آخر، عرّف عن نفسه باسم حسين لوكالة برس أسوسيشن للأخبار، إنه من أولياء التلاميذ "ولا نريد أيّ شكلٍ من أشكال التطرف، لا نريد تعليم الأفكار المتطرفة لأبنائنا".

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احتجاجات أمام مدرسة بريطانية لعرض صور مسيئة للنبي محمد
سبق

قدمت مدرسة بريطانية اعتذاراً واضحاً لا لبس فيه، عن عرض معلم صورة مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأوقفت المعلم المتسبّب، بعد احتجاجات أمام المدرسة.

وقال مدير المدرسة، غاري كيبل؛ إن المعلم المعني أُوقف عن العمل منذ أن عرض الصورة المسيئة.

ووصف وزير بالحكومة البريطانية الاحتجاجات أمام مدرسة عرضت فيها الرسوم المسيئة للنبي محمد على التلاميذ، بأنها "مثيرة للقلق".

وكان محتجون قد تجمّعوا أمام مدرسة باتلي للقواعد، التي أوقف فيها المعلم المعني بالقضية.

وأصدرت المدرسة الواقعة غرب منطقة يوركشاير، اعتذاراً "لا لبس فيه" عن الحادثة، طبقاً لـ "بي بي سي".

وبعدما تواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني، أعلنت المدرسة تيسير الدروس عبر الانترنت.

وقرأ أحد المحتجين، الجمعة، بياناً قال فيه إنّ "المدرسة لم تتعامل مع القضية بالجدية المطلوبة، وإنها استغرقت أربعة أيام لتوقف أحد المعلّمين المعنيين".

وقال محتج آخر، عرّف عن نفسه باسم حسين لوكالة برس أسوسيشن للأخبار، إنه من أولياء التلاميذ "ولا نريد أيّ شكلٍ من أشكال التطرف، لا نريد تعليم الأفكار المتطرفة لأبنائنا".

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:30 AM

احتجاجات أمام مدرسة بريطانية لعرض صور مسيئة للنبي محمد

مدير المدرسة يعتذر ويؤكّد: ايقاف المعلم المتسبّب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت مدرسة بريطانية اعتذاراً واضحاً لا لبس فيه، عن عرض معلم صورة مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأوقفت المعلم المتسبّب، بعد احتجاجات أمام المدرسة.

وقال مدير المدرسة، غاري كيبل؛ إن المعلم المعني أُوقف عن العمل منذ أن عرض الصورة المسيئة.

ووصف وزير بالحكومة البريطانية الاحتجاجات أمام مدرسة عرضت فيها الرسوم المسيئة للنبي محمد على التلاميذ، بأنها "مثيرة للقلق".

وكان محتجون قد تجمّعوا أمام مدرسة باتلي للقواعد، التي أوقف فيها المعلم المعني بالقضية.

وأصدرت المدرسة الواقعة غرب منطقة يوركشاير، اعتذاراً "لا لبس فيه" عن الحادثة، طبقاً لـ "بي بي سي".

وبعدما تواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني، أعلنت المدرسة تيسير الدروس عبر الانترنت.

وقرأ أحد المحتجين، الجمعة، بياناً قال فيه إنّ "المدرسة لم تتعامل مع القضية بالجدية المطلوبة، وإنها استغرقت أربعة أيام لتوقف أحد المعلّمين المعنيين".

وقال محتج آخر، عرّف عن نفسه باسم حسين لوكالة برس أسوسيشن للأخبار، إنه من أولياء التلاميذ "ولا نريد أيّ شكلٍ من أشكال التطرف، لا نريد تعليم الأفكار المتطرفة لأبنائنا".

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