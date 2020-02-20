مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وتطوير الدرعية لتعزيز التعاون المشترك

جذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف أنواعها ومجالاتها

وقعت الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم، وذلك بمقر الهيئة بالرياض وتهدف المذكرة التي وقعها الطرفان إلى استقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية للمملكة.



ووفقاً لمذكرة التفاهم سيعمد الطرفان إلى تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون، والتي نصت عليها مذكرة التفاهم، وبحيث يكون المجال الرئيس للتعاون هو تحديد وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى عدد من المجالات الأخرى، وهي:



- التعاون في تحديد وجذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف أنواعها ومجالاتها لمشروع بوابة الدرعية.



- التعاون في التسهيلات المقدمة للمستثمرين بكل أنواعها، بما يشمل توفير التحاليل الاقتصادية للسوق، بناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية والشركات المحلية، المساعدة في تأسيس وبدء العمل، تسهيل ممارسة الاعمال، الدعم اللوجستي.



- المشاركة في المعارض والمنتديات المحلية والدولية والزيارات الخاصة.



- تبادل المعرفة والمعلومات في حدود نطاق ما تضمنته مذكرة التفاهم.



وبهذه المناسبة قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر بأن الهيئة العامة للاستثمار تؤمن بأهمية هذا النوع من التعاون الذي سيسهم في توحيد الجهود ومضاعفتها لتوجيه أنظار العالم نحو الكنوز الثقافية والتراثية التي تحظى بها المملكة، وما تتضمنه من فرص واعدة للاستثمار، وذلك بالعمل جنباً إلى جنب مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لإظهار تلك الفرص والتسويق لها دولياً ومحلياً، كما أكد أن مذكرة التفاهم هذه تعد خطوة إيجابية لتحقيق أهداف الطرفين وتوجهاتهما.



من جانبه، قال السيد جيري انزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: "إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أحد أهم المحركات الاستثمارية العالمية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمملكة، كما أن تطوير البنية الاستثمارية في المملكة هو أحد مستهدفات رؤية القيادة الرشيدة الطموحة 2030، ونهدف في هيئة تطوير بوابة الدرعية لاستقطاب أفضل التقنيات والاستثمارات الإقليمية والعالمية للمملكة، مما يسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويعزز من أهدافنا بجعل الدرعية جوهرة المملكة، وجهة سياحية اقتصادية عالمية.



يشار إلى أن مذكرة التفاهم جاءت تحقيقاً لما ورد في رؤية المملكة 2030، من توحيد للجهود وتسهيل للإجراءات وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهماتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات.



وتعتبر هيئة تطوير بوابة الدرعيّة الجهة المسؤولة عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعيّة التاريخي، ليصبح أحد أكبر وأهم مناطق تجمع الفعاليات والأنشطة في العالم، ومعلمًا عالميًا يرسخ القيم التراثية والتاريخية، ويقدم لضيوفه، بمختلف أعمارهم، تجارب غنية، ما يجعلها وجهة مميزة يفخر بها الشعب السعودي.

كما تعد الهيئة العامة للاستثمار الجهة التسويقية الرسميّة للاستثمار في المملكة، والهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة استثمار عالمية، وجذب أهم المستثمرين محلياً ودولياً، وتشجيعهم على الاستثمار داخل المملكة وزيادة استثماراتهم وتحسين بيئة الاستثمار بوجهٍ عام، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية ذات علاقة بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي الوطني المستدام.