النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما

حققت المدينة المنورة، خلال الشهر الماضي، جائزتين إحداهما على مستوى الشرق الأوسط، والأخرى في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.

وتفصيلاً، حقق مطار المدينة المنورة جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي وفق "سكاي تراكس" العالمية لتصنيف المطارات وشركات الطيران، نتيجة التزام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بتحقيق الريادة والتميز وتقديم أفضل تجربة للمسافرين.

وحققت أمانة منطقة المدينة المنورة جائزة المركز الثاني للتميز المؤسسي لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما
سبق

حققت المدينة المنورة، خلال الشهر الماضي، جائزتين إحداهما على مستوى الشرق الأوسط، والأخرى في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.

وتفصيلاً، حقق مطار المدينة المنورة جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي وفق "سكاي تراكس" العالمية لتصنيف المطارات وشركات الطيران، نتيجة التزام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بتحقيق الريادة والتميز وتقديم أفضل تجربة للمسافرين.

وحققت أمانة منطقة المدينة المنورة جائزة المركز الثاني للتميز المؤسسي لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:36 PM

المدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
5
1,397

حققت المدينة المنورة، خلال الشهر الماضي، جائزتين إحداهما على مستوى الشرق الأوسط، والأخرى في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.

وتفصيلاً، حقق مطار المدينة المنورة جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي وفق "سكاي تراكس" العالمية لتصنيف المطارات وشركات الطيران، نتيجة التزام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بتحقيق الريادة والتميز وتقديم أفضل تجربة للمسافرين.

وحققت أمانة منطقة المدينة المنورة جائزة المركز الثاني للتميز المؤسسي لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,289
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة