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الحصيني مبشرًا بحالة ممطرة: خفيفة لمتوسطة.. وموعدنا غدًا

تشمل مناطق متفرقة ويسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح

تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الخميس إن شاء الله.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يمكن تصنيفها -من ناحية القوة- أنها من خفيفة لمتوسطة.

وتابع: متوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة، والأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني مبشرًا بحالة ممطرة: خفيفة لمتوسطة.. وموعدنا غدًا
سبق

تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الخميس إن شاء الله.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يمكن تصنيفها -من ناحية القوة- أنها من خفيفة لمتوسطة.

وتابع: متوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة، والأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
09:08 AM

الحصيني مبشرًا بحالة ممطرة: خفيفة لمتوسطة.. وموعدنا غدًا

تشمل مناطق متفرقة ويسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,403

تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الخميس إن شاء الله.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يمكن تصنيفها -من ناحية القوة- أنها من خفيفة لمتوسطة.

وتابع: متوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة، والأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح.

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