"المطيري "يحصد الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الإلكترونية

حصل عبدالرحيم بن سعد المطيري على درجة الماجستير من الجامعة الإلكترونية قسم إدارة الأعمال.
"سبق" تبارك للمطيري وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.
حصل عبدالرحيم بن سعد المطيري على درجة الماجستير من الجامعة الإلكترونية قسم إدارة الأعمال.
"سبق" تبارك للمطيري وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.
حصل عبدالرحيم بن سعد المطيري على درجة الماجستير من الجامعة الإلكترونية قسم إدارة الأعمال.
"سبق" تبارك للمطيري وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.
حصل عبدالرحيم بن سعد المطيري على درجة الماجستير من الجامعة الإلكترونية قسم إدارة الأعمال.
"سبق" تبارك للمطيري وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.