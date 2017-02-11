النصر يسعى لرد الدين أمام السد .. وظروف التعاون تدعم الشارقة

في الجولة الأولي من دوري أبطال آسيا 2020

يبدأ النصر السعودي اليوم الثلاثاء رحلته الآسيوية من جديد، حينما يستضيف نظيره السد القطري- الجولة الأولى - للمجموعة الرابعة، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض وتحديدًا عند الساعة 6:15 مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .

وتضم المجموعة الرابعة التي يشارك فيها النصر في دور المجموعات، كلاً من العين الإماراتي، السد القطري، وإسباهان أصفهان الإيراني .

يدخل النصر اللقاء خاسرًا خدمات عمر هوساوي للإصابة،

وما يكون بيريرا والبرازيلي بيتروس والنيجيري أحمد موسى بسبب عدم قيدهم في القائمة الآسيوية، بينما يغيب عن السد لاعبه سالم الهاجري بسبب الإصابة وعبدالكريم حسن بسبب الإيقاف وماركو فابيان لعدم قيده آسيويًا.

ومن المتوقع أن يظهر اللقاء مثيرًا حتى صافرة النهاية من جانب الطرفين، خصوصًا أن النصر يلعب للثأر بعد خسارته من السد في النسخة الماضية في دور ربع النهائي، ويلعب متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور والأخير تم تقديم 15 ألف تذكرة مجانية له لحضور اللقاء ومساندة الفريق .

في الجانب الآخر يبدأ ممثل الكرة السعودية التعاون مشواره الآسيوي، في ثاني مشاركة له في البطولة القارية، حيث يحل ضيفًا على فريق الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة على ملعب نادي الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا عند الساعة 5:55 مساءً .

وتضم المجموعة الثالثة التي يشارك فيها التعاون في دور المجموعات، كلاً من الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري, وبيرسبوليس الإيراني.

ووسط ظروف صعبة يغيب عن التعاون عدد كبير من اللاعبين وعددهم 10 لأسباب متفاوتة .