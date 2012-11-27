النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

"فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر.. الاثنين المقبل

"أبو زاهرة" يوضّح أنه سيكون الأخير خلال عام 2020

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكرة الأرضية تشهد الاثنين المقبل، "خسوف شبه ظل للقمر"، وهو الرابع والأخير هذه السنة 2020؛ مشيرًا إلى أنه يستمر أربع ساعات و21 دقيقة، وأوضح أنه سيكون مرصودًا في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين؛ لكنه غير مُشاهد بسماء الوطن العربي.

وقال "أبو زاهرة": خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبة الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مُضاءً بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأضاف: يحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر لنقطة الأوج، وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض؛ لذلك سيبدو حجمه الظاهري أصغر بنسبة 5.2% عن المتوسط.

وأردف: مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحًا بتوقيت السعودية (07:32 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ولن يلاحظ الراصدون أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد".

وتابع: أثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:29 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف.

وقال "أبو زاهرة": يتبع ذلك وصول خسوف القمر لذروته العظمى (منتصف الخسوف) عند الساعة 12:42 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:42 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون (83%) من قرصه واقعًا في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل بقليل مقارنة بـ(90%) في خسوف العاشر من يناير الماضي؛ ولكنه أفضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو و35% في خسوف الخامس من يوليو.

وأضاف: بشكل عام يعتبر وقت الذروة العظمى للخسوف، أفضل وقت لملاحظة الخفوت في شمال قرص القمر بالنسبة للراصد وخاصة عند التقاط الصور.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: في المجمل، سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل.

وتابع: تستمر حركة القمر داخل منطقة شبه ظل الأرض حتى يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحًا بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

جدير بالذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف كلي للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر.. الاثنين المقبل
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكرة الأرضية تشهد الاثنين المقبل، "خسوف شبه ظل للقمر"، وهو الرابع والأخير هذه السنة 2020؛ مشيرًا إلى أنه يستمر أربع ساعات و21 دقيقة، وأوضح أنه سيكون مرصودًا في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين؛ لكنه غير مُشاهد بسماء الوطن العربي.

وقال "أبو زاهرة": خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبة الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مُضاءً بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأضاف: يحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر لنقطة الأوج، وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض؛ لذلك سيبدو حجمه الظاهري أصغر بنسبة 5.2% عن المتوسط.

وأردف: مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحًا بتوقيت السعودية (07:32 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ولن يلاحظ الراصدون أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد".

وتابع: أثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:29 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف.

وقال "أبو زاهرة": يتبع ذلك وصول خسوف القمر لذروته العظمى (منتصف الخسوف) عند الساعة 12:42 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:42 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون (83%) من قرصه واقعًا في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل بقليل مقارنة بـ(90%) في خسوف العاشر من يناير الماضي؛ ولكنه أفضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو و35% في خسوف الخامس من يوليو.

وأضاف: بشكل عام يعتبر وقت الذروة العظمى للخسوف، أفضل وقت لملاحظة الخفوت في شمال قرص القمر بالنسبة للراصد وخاصة عند التقاط الصور.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: في المجمل، سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل.

وتابع: تستمر حركة القمر داخل منطقة شبه ظل الأرض حتى يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحًا بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

جدير بالذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف كلي للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
05:59 PM

"فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر.. الاثنين المقبل

"أبو زاهرة" يوضّح أنه سيكون الأخير خلال عام 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
707

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكرة الأرضية تشهد الاثنين المقبل، "خسوف شبه ظل للقمر"، وهو الرابع والأخير هذه السنة 2020؛ مشيرًا إلى أنه يستمر أربع ساعات و21 دقيقة، وأوضح أنه سيكون مرصودًا في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين؛ لكنه غير مُشاهد بسماء الوطن العربي.

وقال "أبو زاهرة": خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبة الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مُضاءً بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأضاف: يحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر لنقطة الأوج، وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض؛ لذلك سيبدو حجمه الظاهري أصغر بنسبة 5.2% عن المتوسط.

وأردف: مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحًا بتوقيت السعودية (07:32 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ولن يلاحظ الراصدون أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد".

وتابع: أثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:29 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف.

وقال "أبو زاهرة": يتبع ذلك وصول خسوف القمر لذروته العظمى (منتصف الخسوف) عند الساعة 12:42 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:42 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون (83%) من قرصه واقعًا في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل بقليل مقارنة بـ(90%) في خسوف العاشر من يناير الماضي؛ ولكنه أفضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو و35% في خسوف الخامس من يوليو.

وأضاف: بشكل عام يعتبر وقت الذروة العظمى للخسوف، أفضل وقت لملاحظة الخفوت في شمال قرص القمر بالنسبة للراصد وخاصة عند التقاط الصور.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: في المجمل، سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل.

وتابع: تستمر حركة القمر داخل منطقة شبه ظل الأرض حتى يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحًا بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

جدير بالذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف كلي للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,151
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,856
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,588

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة